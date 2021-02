Der Rosenmontag ist nur noch ein Montag

Während der Corona-Pandemie ist ein gewaltiger Berg an neuen Aufgaben auf die Gesundheitsämter eingebrochen. Die eigentlichen Aufgaben der Mitarbeiter bleiben...

Der Ausbau eines vierten Mobilfunk-Netzes in Deutschland kann starten: 1&1 Drillisch hat ein Vertragsangebot seines Wettbewerbers Telefónica für ein...

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Camilla Kohrs und ich kommentiere heute für Sie die Themen des Tages. WAS WAR? Der Geburtstag steht...

In der Coronapolitik finden die Grünen nur schwer ihre Oppositionsrolle, Donald Trump wird für nicht schuldig erklärt und ist dennoch nicht unschuldig – und...

Alle deutschen katholischen Bischöfe außerhalb Augsburgs warten noch auf Corona-Impfung Die Corona-Impfung des Augsburger Bischofs Bertram Meier hat viel Kritik ausgelöst. Außer ihm ist nur ein weiterer Weihbischof geimpft, der ehrenamtlich im...

