Schnee-Chaos in Deutschland: 800 Unfälle in NRW – fast zwei Millionen Euro Schaden Schnee und Eis sorgen teilweise für Chaos auf den Straßen. Besonders getroffen hat es Nordrhein-Westfalen, wo die Polizei in 24 Stunden zu 800 Unfällen...

Schneemassen und Eis beeinträchtigen auch am Dienstag teilweise noch Bahnverkehr Das Winterwetter mit viel Schnee und Eis hat auch am Dienstag in vielen Regionen den Fern- und Regionalverkehr der Bahn beeinträchtigt.

