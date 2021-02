Warum.Nicht. RT @jwe3005 : Interview am Morgen: Raumfahrt: "Wir brauchen eine Frauenquote im All" https://t.co/IcxzbbWtkP - Man muss solchen Schwachsinn… vor 1 Stunde

Altfan - alt,weiß,stolz drauf! Friday for Hubraum! Interview am Morgen: Raumfahrt: "Wir brauchen eine Frauenquote im All" https://t.co/IcxzbbWtkP - Man muss solchen S… https://t.co/jLu6fRksNT vor 1 Stunde