DW Wirtschaft @NOIweala Die Baustellen der neuen WTO-Chefin 👉 https://t.co/TfIFxKTfIk vor 3 Stunden #Endsars RT @wiwo: Nach einem halben Jahr der Führungslosigkeit soll Ngozi Okonjo-Iweala in ein paar Tagen neue Generaldirektorin der Welthandelsorg… vor 4 Tagen Robert Kappel RT @wiwo: Nach einem halben Jahr der Führungslosigkeit soll Ngozi Okonjo-Iweala in ein paar Tagen neue Generaldirektorin der Welthandelsorg… vor 4 Tagen 🖤 Chanti RT @wiwo: Nach einem halben Jahr der Führungslosigkeit soll Ngozi Okonjo-Iweala in ein paar Tagen neue Generaldirektorin der Welthandelsorg… vor 4 Tagen WirtschaftsWoche Nach einem halben Jahr der Führungslosigkeit soll Ngozi Okonjo-Iweala in ein paar Tagen neue Generaldirektorin der… https://t.co/9guoTkolvY vor 4 Tagen