17.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Neukölln durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Er wurde am Dienstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung zwischen... Ein 17-Jähriger ist in Berlin-Neukölln durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Er wurde am Dienstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung zwischen... 👓 Vollständige Meldung