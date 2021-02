Mara RT @nulleberg: „Die Bürger sollten nicht erwarten, dass ab März für jeden kostenlose Tests zur Verfügung stehen, mahnt der Städte- und Geme… vor 50 Minuten SchwarzeHexe RT @AfDimBundestag: Gesundheitsminister @jensspahn kündigt an, dass ab dem 1. März 2021 für alle Bürger kostenlose Antigen-Schnelltests zur… vor 2 Stunden Adelheid Pöpping RT @AfDimBundestag: Gesundheitsminister @jensspahn kündigt an, dass ab dem 1. März 2021 für alle Bürger kostenlose Antigen-Schnelltests zur… vor 3 Stunden 🤪KlaBautermann 👀🇩🇪 RT @AfDimBundestag: Gesundheitsminister @jensspahn kündigt an, dass ab dem 1. März 2021 für alle Bürger kostenlose Antigen-Schnelltests zur… vor 3 Stunden ingsa#62 RT @AfDimBundestag: Gesundheitsminister @jensspahn kündigt an, dass ab dem 1. März 2021 für alle Bürger kostenlose Antigen-Schnelltests zur… vor 4 Stunden reisereporter RT @RND_de: In Deutschland soll es ab dem 1. März kostenlose #Schnelltests für alle geben. Das könnte auch Vorteile für Urlauber haben. @RE… vor 4 Stunden