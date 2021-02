Dr. Baumkänguru RT @HeikoMaas: „An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern." - E… vor 14 Sekunden liza 🕊 RT @Aeskulappirat: Erich Kästner, deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor hätte heute Geburtstag. Er wurde am 23. Februar 1899 geboren u… vor 27 Sekunden Cinderella01-M.S. RT @erkenntnis11: Heute vor 122 Jahren, am 23. Februar 1899, wurde Erich Kästner in Dresden geboren. Lasst Eure Kinder seine Bücher lesen.… vor 4 Minuten Holger Hinz RT @Aeskulappirat: Erich Kästner, deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor hätte heute Geburtstag. Er wurde am 23. Februar 1899 geboren u… vor 4 Minuten Paul Fotograph RT @alexfischer: #Heutevor 88 Jahren beging Erich Kästner seinen 34. Geburtstag, als einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller. Wenig… vor 5 Minuten Lippizaner RT @MartinSchulz: „Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen“, sagte Erich Kästner. So waren auch seine Bü… vor 6 Minuten