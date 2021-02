Bitcoin-Kurs hält das Rekordhoch

19.02.2021 ( vor 2 Tagen )



Düsseldorf Die Rekordjagd des Bitcoin hält weiter an. Die weltweit wichtigste Cyberdevise hat einen neuen Rekord von 50.000 Dollar pro Bitcoin erreicht. Wohl niemand hat erwartet, dass die Cyberwährung sich so erfolgreich entwickelt. Angefangen hat es im Jahr 2008, als eine Person oder eine Gruppe unter dem japanischen Namen „Satoshi Nakamoto“ ein Weißbuch veröffentlichte. Die Idee: Es soll eine dezentral verwaltete Währung geben, frei vom Zugriff von Staaten und Banken. „Benötigt wird ein elektronisches Zahlungssystems, dass auf einem kryptografischen Beweis anstelle von Düsseldorf Die Rekordjagd des Bitcoin hält weiter an. Die weltweit wichtigste Cyberdevise hat einen neuen Rekord von 50.000 Dollar pro Bitcoin erreicht. Wohl niemand hat erwartet, dass die Cyberwährung sich so erfolgreich entwickelt. Angefangen hat es im Jahr 2008, als eine Person oder eine Gruppe unter dem japanischen Namen „Satoshi Nakamoto“ ein Weißbuch veröffentlichte. Die Idee: Es soll eine dezentral verwaltete Währung geben, frei vom Zugriff von Staaten und Banken. „Benötigt wird ein elektronisches Zahlungssystems, dass auf einem kryptografischen Beweis anstelle von Vertrauen basiert, und es zwei Parteien erlaubt, direkt und ohne einen Mittelsmann, dem sie vertrauen, miteinander zu... 👓 Vollständige Meldung