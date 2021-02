21.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Männer sind in größerer Gefahr, an Covid-19 zu sterben, als Frauen. Ihre "Vulnerabilität" ist also höher. Trotzdem sollte die alte Regel gelten: Frauen und Kinder zuerst. Männer sind in größerer Gefahr, an Covid-19 zu sterben, als Frauen. Ihre "Vulnerabilität" ist also höher. Trotzdem sollte die alte Regel gelten: Frauen und Kinder zuerst. 👓 Vollständige Meldung