Die Zahl der Infektionen sinkt, die der Impfungen steigt: Der britische Premier will den Weg aus dem Lockdown aufzuzeigen - aber mit Vorsicht.

Großbritannien schöpft Hoffnung [premium] Starker Rückgang der Infektionszahlen in England, Wiedereröffnung der Schulen in Schottland Premierminister Boris Johnson will endlich den Weg aus dem Lockdown...

DiePresse.com vor 3 Tagen - Oesterreich