tagesanzeiger RT @enver_robelli: Proteste in Spanien – Wer sind diese jungen Leute, und warum sind sie so wütend? https://t.co/Fox0JBDrrh vor 2 Stunden Enver Robelli Proteste in Spanien – Wer sind diese jungen Leute, und warum sind sie so wütend? https://t.co/Fox0JBDrrh vor 3 Stunden