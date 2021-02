23.02.2021 ( vor 11 Stunden )



Alle 28 Minuten traf Olivier Giroud in dieser Champions-League- Alle 28 Minuten traf Olivier Giroud in dieser Champions-League- Saison . Gegen das massive Defensivkonstrukt aus Madrid musste aber ein Traumtor her. Der Dank gebührt auch dem Videoschiedsrichter. 👓 Vollständige Meldung