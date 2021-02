24.02.2021 ( vor 15 Stunden )



Die Bundeskanzlerin will Die Bundeskanzlerin will geimpfte Menschen nicht anders behandeln als nicht geimpfte. Erst wenn genügend Menschen ein Impfangebot erhalten haben, könne man über Öffnungen und Zugänge für Geimpfte diskutieren. Angela Merkel selbst will sich beim Impfen nicht vordrängeln. 👓 Vollständige Meldung