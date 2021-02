25.02.2021 ( vor 11 Stunden )



In der kommenden Legislaturperiode will Olaf In der kommenden Legislaturperiode will Olaf Scholz Steuererhöhungen für Besserverdienende durchsetzen – und damit andere Steuerzahler entlasten. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags sei eine „Entscheidung gegen das Volk“. 👓 Vollständige Meldung