26.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Am Donnerstag war Marita Kramer im Einzelspringen noch die große Verliererin. Im Teamwettbewerb führte sie Österreich nun zur Goldmedaille. Dabei entschied am Ende nicht einmal ein Meter. Am Donnerstag war Marita Kramer im Einzelspringen noch die große Verliererin. Im Teamwettbewerb führte sie Österreich nun zur Goldmedaille. Dabei entschied am Ende nicht einmal ein Meter. 👓 Vollständige Meldung