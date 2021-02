GameStop: Aktie erlebt zweiten Frühling – Anstieg um 100%

25.02.2021 ( vor 2 Tagen )

Nachdem die Aktie von GameStop vor wenigen Wochen kurzzeitig in die Höhe schoss, scheint sie sich jetzt erneut im Aufwind zu befinden – scheinbar ohne Grund. Update vom 25. Februar 2021: Die Lage um GameStop wird kontinuierlich mehr zu einem echten Finanzkrimi. Nach dem ersten Höhenflug der Aktie der Spielemarkt-Kette sah es in den letzten Wochen so aus, als würde sie sich allmählich wieder beim normalen Preis zwischen 40 und 50 Dollar einpendeln. Weit gefehlt, wie sich rausstellen sollte, denn die Aktie mit der Kennung GME ist wieder auf einem steilen Weg nach oben und legt massiv an Wert zu. Woran genau das liegen könnte, darüber wird noch spekuliert....