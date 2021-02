: IS-Chefanwerber Abu Walaa muss zehneinhalb Jahre in Haft

24.02.2021 ( vor 3 Tagen )

Er galt als Deutschland-Chef der Terrormiliz „Islamischer Staat“, er radikalisierte mit seinen Predigten junge Muslime und er schickte sie nach Syrien in den Heiligen Krieg. Für diese Verbrechen soll der Iraker Ahmad A., eher bekannt mit seinem Kampfnamen „ Abu Walaa “, lange büßen. Das Oberlandesgericht Celle hat am Mittwoch den Angeklagten zu Jahren zehneinhalb Jahren verurteilt. Der 4. Strafsenat erklärte den 37-jährigen Iraker wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation, Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Terrorismusfinanzierung für schuldig. Die Mitangeklagten Mahmoud O., Hasan C. und Boban S. erhielten Strafen zwischen gut vier und acht Jahren....