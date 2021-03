Marie Laveau 🦇 RT @derspiegel: Obwohl Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet wurde, spielte Jahn Regensburg am Freitag gegen Pad… vor 25 Minuten Mysaltygymsocks RT @TAltgeld: So viel zum #SogHygienekonzepts der #DFL, CoronaExtrawürste nonstop vor laufenden Kameras ohne Sanktionen, während wir nicht… vor 28 Minuten Lars🏋 RT @derspiegel: Obwohl Trainer Mersad Selimbegovic positiv auf das Coronavirus getestet wurde, spielte Jahn Regensburg am Freitag gegen Pad… vor 50 Minuten Thomas Altgeld So viel zum #SogHygienekonzepts der #DFL, CoronaExtrawürste nonstop vor laufenden Kameras ohne Sanktionen, während… https://t.co/zcXAa6WBPt vor 1 Stunde Follow @JodyField https://t.co/cCyzHS59yY Coronafälle: Jahn Regensburg rechnet mit Absage des DFB-Pokalspiels gegen Werder Bremen… https://t.co/rOJby5ajnC vor 1 Stunde SPIEGEL Ticker Coronafälle: Jahn Regensburg rechnet mit Absage des DFB-Pokalspiels gegen Werder Bremen https://t.co/Gtpv7JIZ5m https://t.co/ScmXskOyRj vor 2 Stunden