Nach einem wolkenlosen Freitag erwartet Hamburger am Wochenende wieder graues Wetter. Zeitweise können sogar ein paar Schneeflocken fallen. Die Menschen im...

Wetter: Wechselhaftes Wetter mit Schneeregen im Norden Sonne und Wolken wechseln sich in den kommenden Tagen in Hamburg und Schleswig-Holstein immer wieder ab. Am Mittwoch bleibt es zunächst neblig und bedeckt,...

abendblatt.de vor 3 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • ZEIT Online