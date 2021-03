02.03.2021 ( vor 2 Stunden )



SPD-Parteichef Walter-Borjans setzt zum Rundumschlag gegen den Koalitionspartner an: Er kritisiert das Krisenmanagement von SPD-Parteichef Walter-Borjans setzt zum Rundumschlag gegen den Koalitionspartner an: Er kritisiert das Krisenmanagement von Merkel in der Corona- Pandemie deutlich. Auch bei der Leistung von Spahn und Altmaier sei „eine Menge Luft nach oben“. 👓 Vollständige Meldung