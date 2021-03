02.03.2021 ( vor 14 Stunden )



Gemeinsam mit Bob Marley hatte der Musiker die Gruppe Bob Marley and The Wailers gegründet. Nun ist Bunny Wailer im Alter von 73 Jahren in Jamaika gestorben. 👓 Vollständige Meldung