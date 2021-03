Schon bald steht die Deadline der neuen WhatsApp-Richtlinien vor der Tür. Die Unsicherheit steigt. Was passiert danach mit Usern, die die Vorkehrungen nicht...

Der Gamestop-Coup hat es gezeigt: Trading-Apps sind im Trend. Mit leichtem Zugang und niedrigen Gebühren sprechen sie quasi jeden mit einem Smartphone an. Wie...

Hamburger IT-Strategietage: Webasto-CIO rechnet mit Digitalisierungswelle In der Pandemie hat die IT gezeigt, was sie alles kann. Das macht im Top Management Appetit auf mehr, ist Thomas Mannmeusel, CIO von Webasto, überzeugt.

CIO vor 1 Woche - Technik