Wings for Life - „War mein größter Alptraum“: Ein kleiner Moment fesselt Michi für immer an Rollstuhl „Downhillen“ war Michi Benthaus größtes Hobby. So oft es ging, saß die junge Studentin auf ihrem Bike und war draußen in der Natur. Bis zu dem Tag, als...

Focus Online vor 20 Stunden - Gesundheit