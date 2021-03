Sabsemo RT @welt: Jugendliche ohne Maske greifen Wachleute an https://t.co/2qEzUHmGWn https://t.co/XyNDG7fRpX vor 48 Minuten Mephisto RT @welt: Jugendliche ohne Maske greifen Wachleute an https://t.co/2qEzUHmGWn https://t.co/XyNDG7fRpX vor 1 Stunde Nachrichten Sammler RT @welt: Jugendliche ohne Maske greifen Wachleute an https://t.co/2qEzUHmGWn https://t.co/XyNDG7fRpX vor 7 Stunden Peter von Querfurt RT @PaulSch72969276: Europapassage: Jugendliche #Migranten ohne Maske greifen Wachleute an #Kulturbereicherung https://t.co/mLUS4Y5Nzj via… vor 9 Stunden 🇩🇪🇺🇸 RT @welt: Jugendliche ohne Maske greifen Wachleute an https://t.co/2qEzUHmGWn https://t.co/XyNDG7fRpX vor 10 Stunden WELT Jugendliche ohne Maske greifen Wachleute an https://t.co/2qEzUHmGWn https://t.co/XyNDG7fRpX vor 10 Stunden