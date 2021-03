05.03.2021 ( vor 1 Stunde )



Weil ihm die Zulassungsverfahren in der EU zu langsam voranschreiten, plant Österreichs Weil ihm die Zulassungsverfahren in der EU zu langsam voranschreiten, plant Österreichs Kanzler Kurz eine Impf-Allianz mit Dänemark und Israel . Zum aktuellen Stand der Produktion in Österreich äußert sich Kurz, hier live. 👓 Vollständige Meldung