🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Pacaya: Vulkan in Guatemala speit Glut und Asche » Der Vulkan Pacaya in Guatemala stößt kilometerhohe Aschewolke… https://t.co/HnCbgjaFwV vor 5 Stunden Kai Reuter Bilder des Vulkanausbruchs in Guatemala: Apokalyptische Lavaströme! Vulkan speit Feuer und Glut |… https://t.co/1UyooctMsJ vor 5 Stunden ingrid stangl Bilder des Vulkanausbruchs in Guatemala: Apokalyptische Lavaströme! Vulkan speit Feuer und Glut |… https://t.co/15P9nPdbGy vor 6 Stunden klatsch-tratsch.de Vulkan in Guatemala speit wieder Glut und Asche #Guatemala #Pacaya #Vulkan https://t.co/0uhKopUriQ vor 10 Stunden