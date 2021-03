07.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Maskenaffäre in der Maskenaffäre in der Union : Um „jeglichen politischen Nachteil“ von seiner Partei abzuwenden, ist Georg Nüßlein mit sofortiger Wirkung aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ausgetreten. Sein Bundestagsmandat will er aber noch behalten. 👓 Vollständige Meldung