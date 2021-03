LawGunsAndFreedom RT @kroschel: Endlich weiß man, wem in Deutschland die Außengastronomie gehört. https://t.co/dR34MpJuDr https://t.co/M36SMmqHID vor 1 Stunde Der Rübner. RT @kroschel: Endlich weiß man, wem in Deutschland die Außengastronomie gehört. https://t.co/dR34MpJuDr https://t.co/M36SMmqHID vor 2 Stunden Muthelm Im Nachhinein wird sich zeigen, dass der Schwedische Weg richtig ist. Lauterbach will Außengastronomie öffnen – un… https://t.co/Cw4beY4c2q vor 2 Stunden ◻️🟥◻️Equality🌈GER🇩🇪Europe🇪🇺Geopolitic🌍 RT @welt: Corona: Lauterbach will Außengastronomie öffnen – unter einer Voraussetzung https://t.co/U0jB3z4ioL https://t.co/hW5qrnTABk vor 2 Stunden Uwe H. RT @GrafBuol: "Bei Andi Scheuer war das Problem eher, dass er Verträge zu früh abgeschlossen hat. Bei Jens Spahn wurden die Verträge eher z… vor 3 Stunden Schauenstein 🤔 "Bei Andi Scheuer war das Problem eher, dass er Verträge zu früh abgeschlossen hat. Bei Jens Spahn wurden die Vertr… https://t.co/z6IdMViYzm vor 3 Stunden