08.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Bei vielen Wolken und etwas Sonne ist es in Brandenburg zu Bei vielen Wolken und etwas Sonne ist es in Brandenburg zu Wochenbeginn nur mäßig kalt und zumeist trocken. Nachdem es in den Vormittagsstunden am Montag wegen... 👓 Vollständige Meldung