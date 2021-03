09.03.2021 ( vor 3 Stunden )



2016 erschoss ein Attentäter vor laufender Kamera Russlands Botschafter in Ankara. Nun müssen mehrere Verdächtige in dem Fall wohl bis zu ihrem Lebensende ins Gefängnis. 2016 erschoss ein Attentäter vor laufender Kamera Russlands Botschafter in Ankara. Nun müssen mehrere Verdächtige in dem Fall wohl bis zu ihrem Lebensende ins Gefängnis. 👓 Vollständige Meldung