Polizei geht von Unfall aus: Mann fährt in Menschengruppe - zwei Tote Bei einem Autounfall in Leipzig ist der Fahrer eines Pkw in eine Menschengruppe gefahren. Zwei Menschen sterben. Die Umstäne sind noch unklar, doch die Polizei...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt





Viele Betriebe mit Mängeln im Arbeits- und Infektionsschutz Rund 40 Prozent von 6073 kontrollierten Betrieben in Nordrhein-Westfalen haben in den vergangenen Monaten gegen die Corona-Arbeitsschutzverordnung verstoßen....

t-online.de vor 2 Tagen - Politik