Christa Hoelters Türkei: Lebenslange Haft für Mord an russischem Botschafter https://t.co/boDRBjIsiu vor 1 Stunde Alexander New post (Türkei: Lebenslange Haft für Mord an russischem Botschafter) published on https://t.co/RaBjl5DDcP - https://t.co/UVWLkQEGxL vor 5 Stunden