10.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Juventus ist in der Königsklasse erneut früh ausgeschieden. Gegen Juventus ist in der Königsklasse erneut früh ausgeschieden. Gegen Porto war nicht auf den sonst so zuverlässigen Cristiano Ronaldo Verlass. Immerhin ein Nachfolger des alternden Superstars konnte sich in Position bringen. 👓 Vollständige Meldung