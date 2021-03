10.03.2021 ( vor 9 Stunden )



An Deutschlands größtem Sozialgericht in Berlin sind im Corona-Jahr 2020 genau 21 916 neue An Deutschlands größtem Sozialgericht in Berlin sind im Corona-Jahr 2020 genau 21 916 neue Verfahren registriert worden. Das waren rund 5000 weniger als im... 👓 Vollständige Meldung