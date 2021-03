10.03.2021 ( vor 5 Stunden )



Im Streit mit der Parteispitze über Identitätspolitik glaubt Wolfgang Thierse die meisten Mitglieder hinter sich. Deshalb kündigte der Ex-Bundestagspräsident an, weiter in der SPD zu bleiben.