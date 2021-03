Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



"Wir brauchen kein Neandertaler-Denken": Joe Biden kritisiert Lockerungen 01:16 In Texas und Mississippi soll die Maskenpflicht gelockert werden. In New York haben die ersten Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson begonnen.