Astrazeneca: Dänemark setzt Impfungen wegen Nebenwirkungen aus

Stiko-Chef Thomas Mertens lobt den russischen Corona- Impfstoff Sputnik V. Derweil gibt es in Dänemark Probleme mit AstraZeneca . Neben den Impfstoffen von Biontech/ Pfizer und Astrazeneca sollen schon bald weitere Präparate für den europäischen Markt zugelassen werden. Der Virologe Christian Drosten schlägt in seinem Podcast vor, die Hausärzte stärker bei der Impfung gegen das Coronavirus einzubeziehen. In Dänemark sind schwere Nebenwirkungen nach einer Astrazeneca-Impfung aufgetreten. Update vom Donnerstag, 11.03.2021, 11.35 Uhr: Dänemark setzt die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca wegen möglicher Nebenwirkungen vorerst aus....