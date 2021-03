Österreich hält an AstraZeneca-Impfstoff fest Am Donnerstag hat Dänemark vorerst die Verimpfung des CoV-Vakzins des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca ausgesetzt. Auch Norwegen entschied sich in...

ORF.at vor 17 Stunden - Welt





„Wir impfen mit AstraZeneca weiter, wir lassen aber weiterhin sehr aufmerksam beobachten“ Der Bundesgesundheitsminister hält am Impfstoff von AstraZeneca fest. „Wir impfen mit AstraZeneca weiter“, sagte Spahn in Berlin-Prenzlauer Berg bei einem...

Welt Online vor 18 Stunden - Politik