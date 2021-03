13.03.2021 ( vor 19 Stunden )



In mindestens drei Fällen gibt es Hinweise, dass In mindestens drei Fällen gibt es Hinweise, dass Corona -Hilfen in Kriegsgebieten des Nahen Ostens zur Terrorismusfinanzierung genutzt worden sind. Allein in Berlin laufen bereits Ermittlungen gegen mehr als 60 Personen und Moscheevereinen. 👓 Vollständige Meldung