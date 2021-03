Sophie 🖖🏻 RT @Karl_Lauterbach: Herzlichen Glückwunsch an Malu Dreyer, aber auch an Winfried Kretschmann. Schlechtes Ergebnis der @AfD hat mich besond… vor 21 Sekunden Peppy Marquardt 🇪🇺 RT @Karl_Lauterbach: Herzlichen Glückwunsch an Malu Dreyer, aber auch an Winfried Kretschmann. Schlechtes Ergebnis der @AfD hat mich besond… vor 2 Minuten Zephyr Frost RT @Karl_Lauterbach: Herzlichen Glückwunsch an Malu Dreyer, aber auch an Winfried Kretschmann. Schlechtes Ergebnis der @AfD hat mich besond… vor 2 Minuten Michelle RT @Karl_Lauterbach: Herzlichen Glückwunsch an Malu Dreyer, aber auch an Winfried Kretschmann. Schlechtes Ergebnis der @AfD hat mich besond… vor 2 Minuten monphénixetmoi RT @Karl_Lauterbach: Herzlichen Glückwunsch an Malu Dreyer, aber auch an Winfried Kretschmann. Schlechtes Ergebnis der @AfD hat mich besond… vor 2 Minuten Konsi RT @Karl_Lauterbach: Herzlichen Glückwunsch an Malu Dreyer, aber auch an Winfried Kretschmann. Schlechtes Ergebnis der @AfD hat mich besond… vor 4 Minuten