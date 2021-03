15.03.2021 ( vor 6 Stunden )



Ein Blick auf die Wählerwanderung in Rheinland-Pfalz zeigt, dass nur eine Partei unterm Strich Ein Blick auf die Wählerwanderung in Rheinland-Pfalz zeigt, dass nur eine Partei unterm Strich Stimmen hinzugewinnt. Wahlsiegerin Dreyer und ihre SPD müssen Federn lassen – und verlieren wie fast alle anderen besonders an eine Gruppe Stimmen. 👓 Vollständige Meldung