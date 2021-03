15.03.2021 ( vor 8 Stunden )



In Baden-Württemberg können sich die Grünen aussuchen, mit wem sie regieren wollen. Und während die CDU sich nach dem Debakel in ihrem einstigen Stammland erstmal sortieren muss, wittern FDP und SPD ihre Chance. Von Markus Pfalzgraf. In Baden-Württemberg können sich die Grünen aussuchen, mit wem sie regieren wollen. Und während die CDU sich nach dem Debakel in ihrem einstigen Stammland erstmal sortieren muss, wittern FDP und SPD ihre Chance. Von Markus Pfalzgraf. 👓 Vollständige Meldung