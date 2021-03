15.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Russland will nach eigenen Angaben seinen Russland will nach eigenen Angaben seinen Impfstoff Sputnik V nun auch in Deutschland herstellen lassen. Es gebe bereits Abkommen mit mehreren Firmen in EU- Staaten . Zugelassen ist das Vakzin in der EU aber noch nicht. 👓 Vollständige Meldung