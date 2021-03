Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Corona: Ausgangssperre in Rio de Janeiro 01:15 Brasilien ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder. Fast elf Millionen Menschen haben sich im größten Land in Lateinamerika mit dem Coronavirus infiziert - nur in den USA und in Indien sind die Zahlen noch höher.