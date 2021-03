17.03.2021 ( vor 8 Stunden )



Er war Jahrzehnte lang der musikalische Leiter der Met in New York, dirigierte auch in München. Am Ende seiner Karriere standen Missbrauchsvorwürfe. Nun ist James Levine gestorben, er wurde 77 Jahre alt. 👓 Vollständige Meldung