Flixbus will Ende März Fahrten wieder anbieten Ab dem 25. März wird Flixbus rund 40 Ziele anfahren, darunter vor allem stark nachgefragte Strecken ab Berlin oder Hamburg. Platzbeschränkungen soll es dank...

Reisen: Nach fünf Monaten Zwangspause: Fernbusse gehen vorsichtig wieder an den Start Flixbus plant, Ende März erste Strecken zu fahren. Der französische Konkurrenz BlablaBus will zuerst in der Heimat den Betrieb wieder aufnehmen.

