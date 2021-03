Carol RT @faznet: Die europäische Arzneimittelbehörde #EMA hat sich für die weitere Nutzung des Corona-Impfstoffs von #AstraZeneca ausgesprochen.… vor 2 Minuten ergu28 RT @SPIEGEL_EIL: Die europäische Arzneimittelbehörde #Ema hält an der Empfehlung von #AstraZeneca fest, kann einen Zusammenhang mit seltene… vor 14 Minuten echo24.de Jetzt darf fröhlich weiter geimpft werden... #EMA #Impfstoff #AstraZeneca Nach Impfstopp: EMA verkündet finale Ents… https://t.co/OG4nolJTZJ vor 16 Minuten Quirin Weber RT @QuirinWeber: Die #EMA hält an der Empfehlung des Impfstoffs von AstraZeneca fest und gibt grünes Licht für die Fortsetzung der Impfkamp… vor 27 Minuten Heike Lachnit RT @mittelhessende: Die #Europäische #Arzneimittelbehörde hat am Donnerstag grünes Licht für Impfungen mit dem Corona-Vakzin von #Astrazene… vor 34 Minuten Ludger Krusenbaum RT @faznet: Die europäische Arzneimittelbehörde #EMA hat sich für die weitere Nutzung des Corona-Impfstoffs von #AstraZeneca ausgesprochen.… vor 35 Minuten