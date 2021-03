19.03.2021 ( vor 4 Stunden )



Erstmals könnten zwei Bischöfe wegen des Missbrausskandals in der katholischen Erstmals könnten zwei Bischöfe wegen des Missbrausskandals in der katholischen Kirche ihr Amt verlieren. Der Hamburger Erzbischof Heße und der Kölner Weihbischof Schwaderlapp haben ihren Amtsverzicht angeboten. Das letzte Wort muss nun in Rom gesprochen werden. 👓 Vollständige Meldung