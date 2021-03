"Dein Song - Das Finale 2021" feiert Premiere in Leipzig: Sarah (15) aus Bocholt ist "Songwriterin des Jahres"! / KiKA-Zuschauer*innen wählen "Leise Worte werden laut" zum besten Song der 13. Staffel KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF: Erfurt/Leipzig (ots) - Großer Jubel am Freitagabend in den Studios des Leipziger "Media City Atelier": Die Siegerin von "Dein...

Presseportal vor 10 Stunden - Pressemitteilungen