Das Kinderhospiz Sonnenhof in Berlin ist kein Ort, an dem der Tod omnipräsent ist, im Gegenteil: Das Leben wirkt hier noch viel intensiver. Doch Corona hat neue Regeln gesetzt, die Kraft kosten. Kinder und Pfleger haben auch diesen Kampf angenommen.